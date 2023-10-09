Люди прикрывали друг друга своими телами: щемящие фото из херсонского храма, обстрелянного россиянами

Цинизм российских террористов не знает границ

В воскресенье, 9 октября, россияне обстреляли Херсон и пригород. Под удар попал храм, в который люди как раз собрались на воскресное богослужение: в сети появились новые фото.

Как сообщал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате вражеской атаки три женщины 1940, 1941 и 1948 годов рождения получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, погибла собака и поврежден автомобиль.

Местный сайт "Мост" публикует фото с места циничного обстрела россиянами храма Рождества Богородицы. Собравшиеся на воскресную службу верующие прикрывали друг друга собственными телами.

Священник утешает прихожанку после обстрела

Одна из пострадавших женщин

Люди прикрывали друг друга

Первую помощь пострадавшим оказывали в церкви

Есть разрушения

Возле храма разорвалось несколько снарядов. Они привели к различным разрушениям на территории церкви, также пострадали дома людей, расположенные рядом. Однако хуже всего то, что пострадали люди. Первую помощь раненым женщинам оказывали прямо в здании церкви.

Как сообщил Мрочко, в ночь на 9 октября россияне снова били по Херсону с оккупированной территории левобережья. Информации о пострадавших не поступало.

Как ранее писал "Телеграф", 5 октября, российские оккупанты атаковали Херсон, убив мирных жителей. Среди жертв — коммунальщик, который обрезал деревья.