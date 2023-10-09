Люди прикрывали друг друга своими телами: щемящие фото из херсонского храма, обстрелянного россиянами
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Цинизм российских террористов не знает границ
В воскресенье, 9 октября, россияне обстреляли Херсон и пригород. Под удар попал храм, в который люди как раз собрались на воскресное богослужение: в сети появились новые фото.
Как сообщал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате вражеской атаки три женщины 1940, 1941 и 1948 годов рождения получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, погибла собака и поврежден автомобиль.
Местный сайт "Мост" публикует фото с места циничного обстрела россиянами храма Рождества Богородицы. Собравшиеся на воскресную службу верующие прикрывали друг друга собственными телами.
Возле храма разорвалось несколько снарядов. Они привели к различным разрушениям на территории церкви, также пострадали дома людей, расположенные рядом. Однако хуже всего то, что пострадали люди. Первую помощь раненым женщинам оказывали прямо в здании церкви.
Как сообщил Мрочко, в ночь на 9 октября россияне снова били по Херсону с оккупированной территории левобережья. Информации о пострадавших не поступало.
Как ранее писал "Телеграф", 5 октября, российские оккупанты атаковали Херсон, убив мирных жителей. Среди жертв — коммунальщик, который обрезал деревья.