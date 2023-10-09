путин уже не сможет продолжать войну с Украиной? Политолог озвучил сценарий

путин прекратит боевые действия, если почувствует, что теряет легитимность

Власти рф планируют в следующем году значительно увеличить военные расходы. В то же время стало известно, как должны упасть доходы рф от экспорта, чтобы ведение войны в Украине стало оккупантам не по карману.

Как написал в колонке для Financial Times российский политолог Кирилл Рогов, если доходы россии от экспорта упадут до 350 млрд долларов, владимир путин вряд ли продолжит войну в Украине.

По его информации, примерно такие доходы от экспорта рф получала в 2015 и 2020 годах. При средней годовой цене марки Brent в 47 долларов за баррель страна получала доход от внешней торговли в 330–340 млрд долларов.

Рогов подчеркнул, что в последнее десятилетие среднегодовой доход россии от экспорта составлял около 430 млрд долларов при средней цене на нефть в 67 долларов за баррель. В 2022 году поступления выросли до 590 млрд долларов. В этом году эта цифра ожидается на уровне примерно 460 млрд долларов.

Также отмечается, что дополнительный доход в размере до 200 млрд долларов сейчас покрывает расходы на войну. Если он исчезнет, то россии станет сложно финансировать войну, полагает эксперт. В отличие от довоенных лет сейчас на российском бюджете лежит еще бремя высоких социальных расходов, напоминает он.

При этом Рогов считает неверной версию о том, что путин не может остановить эту войну, не потеряв лица. По его мнению, президент россии прекратит боевые действия, если почувствует, что теряет легитимность.

Эксперт высказал мнение, что даже если речь пойдет о добровольном выводе войск с территорий, оккупированных москвой с февраля прошлого года, большинство россиян почувствуют огромное облегчение, а фракцию фанатиков войны можно будет легко подавить.

Напомним, за неделю (2-8 октября), впервые с октября прошлого года, потери российских танков превысили 100 единиц. Также за неделю было ликвидировано 3550 оккупантов.