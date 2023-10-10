Война — день 594: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты усиленно минируют территории

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на ряде направлений и демонстрируют успехи в Запорожской области. В свою очередь оккупанты пытаются их остановить и усиливают минирование площадей. При этом ВСУ наносят тяжелые повреждения российской армии и за последнюю неделю уничтожили более сотни танков и почти две сотни артиллерийских систем.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Одессе и Николаеве работает ПВО. Пресс-служба ВС ВСУ информирует о нескольких группах дронов, которые двигаются с Черного моря по направлению Затоки, а часть из них направляется в сторону Кривого Рога.

С данными за 7 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 591: Харьковщина приходит в себя после ударов, а Крым тревожится

О том, что происходило 8 октября, читайте в материале: Война — день 592: ВСУ атакуют на юге, а оккупанты возобновили штурмы на востоке

Информацию за 10 октября смотрите по ссылке: Война — день 593: на фронте не прекращаются обмены ударами, а оккупанты готовят новую волну террора