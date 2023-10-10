Представитель Белого дома едва не заплакал во время телеэфира: что произошло (видео)

Ведущий отметил, что "никогда такого не видел до этого"

Представитель Белого дома и координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби очень эмоционально отреагировал на зверства боевиков ХАМАС в Израиле. Посреди прямого эфира с журналистами он едва смог сдержать слезы.

Этот сюжет транслировался на американском телеканале СNN. Так, обсуждая Израиль и фото, которые приходят сейчас из него, где запечатлены изнасилованные женщины, убитые и похищенные мирные жители, Кирби с трудом смог подобрать несколько слов. Он запинался, а по его лицу было видно, что он с трудом сдерживает слезы.

"Очень тяжело смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь", — сказал Кирби.

Ведущий также отметил, что "никогда такого не видел до этого", а также, что Кирби не стоит извиниться за свою реакцию.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, что как музыкальный фестиваль в Израиле превратился в резню во время нападения ХАМАС.