Укр

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara Новость обновлена 10 октября 2023, 16:40
Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara. Фото пресс-служба

При содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль помогает организовывать эффективную оборону и усиливает боеспособность одного из подразделений ВСУ в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Теги:
#Внедорожник #ВСУ #Favbet Foundation