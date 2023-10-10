Новая встреча "Рамштайн" близится: в США заинтриговали обещанием

Украине обещают передать самое важное

Во время следующей встречи в формате "Рамштайн", которая состоится уже 11 октября, Украина может получить самые необходимые для обороны вещи.

Как сообщает "Радио свобода", об этом проинформировала постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит во время общения с журналистами в Брюсселе 10 октября.

По ее словам, речь идет о средствах ПВО и боеприпасах к ним, а также "ряде других систем, которые им (ВСУ, — ред) необходимы". Она также добавила, что на Западе хорошо видели попытки россиян при помощи массированных авиаударов ракетами и дронами уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

"Хотим убедиться, что украинцы этой зимой будут иметь средства противовоздушной обороны (…) и что попытки россии оставить украинцев в темноте и холоде, в конце концов, не принесут успеха", — сказала Смит.

При этом дипломат не стала давать больше конкретики, поскольку, по ее словам, во время встреч министры разных стран выступают и предлагают различную помощь, а потому о передаче некоторых вооружений другие участники встречи там узнают впервые.

Как сообщал "Телеграф", высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европы продолжают работать над увеличением помощи Украине. Однако это не сможет заменить поддержку со стороны США.