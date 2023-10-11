"Иностранцы не понимают войну в Украине, здесь нет правил": производитель антидронов о ситуации на передовой

Украина должна быть вооружена передовыми антидроновыми технологиями, и на это следует направить бюджетные деньги, говорит сооснователь компании Kvertus

Террористическая атака на Израиль показала, какими эффективными в руках агрессора могут быть дроны. Украина видит это уже более года. Развитие беспилотников как оружия требует поиска способов их нейтрализации.

О том, какие решения разрабатывают в мире, почему следует овладевать знаниями по окопному РЭБ еще в тылу, и о разработке методов детекции дронов "Телеграф" на выставке Security 2.0 поговорил с сооснователем компании Kvertus Ярославом Филимоновым.

— Вы недавно были на полевых испытаниях на передовой. Что именно тестировали?

— Основное, что нужно было потестить, это решение против FPV-дронов. Это сейчас самый болезненный вопрос на передовой. русня делает такие камикадзе огромными партиями, чуть ли не по 10 тысяч в месяц. Это дешевое высокоточное оружие, и 3-5 километров пролететь для FPV-дрона – не проблема. Иногда и 7-10 км может пролететь со взрывным зарядом.

Поэтому решение против FPV мы тестировали и на технике, и на пехоте. Наш директор по продажам надевал антидроновый рюкзак, выходил в поле и говорил: "Цельте прямо в голову!" Пытались к нему подлетать дроном и сбоку, и сзади, и спереди — ближе, чем на 150 метров, дрон не подлетал. Рекордным результатом было 300 метров.

При этом у нас практически вся линейка продукции была с собой. За четыре дня на передовой ты больше информации получишь, чем через полгода в офисе.

— СЕО "Шерифа" говорил, что наша жизнь после войны изменится . И из-за бума их развития, дроны будут использовать не только военные и полиция, но и преступный мир. То есть, антидроновая история может понадобиться и в мирной жизни?

— Соглашусь с его словами. Сейчас мы хотим сделать максимально автоматизированные системы нейтрализации дронов – то, что понадобится в мирной жизни. В октябре мы начинаем активно тестировать детекцию. Комплексы будут автоматически обнаруживают дроны и нейтрализовать.

А вот что касается опасности дронов… Недавно японцы у нас брали интервью и говорят: "Мы задумались о безопасности наших атомных станций. А вот что вы об этом думаете?" А вот ситуация на примере сомалийских пиратов. Теперь им не нужно покупать дорогие ракеты и пусковые установки. Они FPV-дроном за 300 долларов уничтожают капитанскую рубку — и корабль в их руках. И это касается чего угодно, потому что дроны – доступны и точны. Они реальны, это не какой-то космический вид оружия, которое показывают в кино.

О дронах говорят все, и много, это наша новая обыденность. Антидроны - на очереди?

Украина уже поняла, с чем столкнулась. Это штука, которая будет массово распространяться по всему миру, это очень большая проблема.

Чтобы убить человека, не нужно большого заряда, и сам дрончик будет небольшим, его не заметишь. Или выпускаешь рой дронов — они как пуля. Такой дрон на скорости врезается в человека и убивает его. Рынок дронов сейчас будет делать просто квантовый скачок.

— А почему вы раньше не занимались вопросом обнаружения — детекции дронов?

— Возможности не было, это очень дорого стоит. 80% прибыли мы и так реинвестируем в новые разработки, оборудование, комплектующие и т.д. Чтобы заниматься RND (исследованиями и разработкой. — Ред .) на сегодняшний день нужно иметь деньги. Нас никто не финансирует, у нас нет покровителей или доноров, мы на самофинансировании. Работаем, зарабатываем, инвестируем и делаем что-нибудь новое.

— Наверняка вы общаетесь с производителями из других стран. Как они оценивают происходящее в Украине? Что мы становимся очень милитаризованным и продвинутым государством по военному делу.

— Это первая столь масштабная война в столетии. И первая в мире война, в которой массово используются дроны. Конечно, каждый приличный производитель хочет испытать свое оборудование в боевых условиях, поэтому мы получаем много разных образцов на тестирование.

Каждый хочет засветить свое оборудование с лучшей стороны, но не всем это удается. К примеру, у нас на передке ребята из США тестировали свою систему связи между людьми: передача видео, аудио и т.д. Они говорят: "Под РЭБ поработать можно?" — "Можно", — сказали мы и полностью заглушили им эту связь.

Они говорят: "У вас неправильный РЭБ, в США не так все работает". Не все понимают специфику того, что здесь происходит. Здесь нет правил: до 20:00 мы воюем, а потом давайте до 7 утра перерыв, поспим. И РЭБ не включайте на полную! Конечно, у них в США идеальные условия, куча спутников, обеспечивающих устойчивую связь. А у нас ничего нет, кроме Starlink.

И мы никуда не денемся от чокнутого соседа. Даже представим, что через два-три года отобьемся, выйдем на свои границы. Это не значит, что они не перестанут кошмарить нас ракетами или БПЛА. А через 15 лет они снова настроят танчиков, у них подрастут новые ребята, и снова пойдут на нас. Мы должны быть вооружены действительно передовыми технологиями, и на это должны быть направлены бюджетные деньги.

Мы говорим, что русня тупая. Возможно, те, кто в окопах сидят — да. Возможно. Но там наверху сидят люди, прекрасно все понимающие. Они увидели, как у нас дроны работают и просто переняли наш опыт, и еще и масштабировали на 10 000 FPV-дронов в месяц. Это государственная программа.

Мы благодарим за помощь партнеров, но многое мы делаем сами, как партизаны. На передовой мы видели подпольную лабораторию. Спускаешься в погреб – а там 3D-принтеры крылья печатают. А "сумасшедший профессор" с линзой крыла паяет. Ребята сами делают беспилотники на передовой. Это круто, конечно, но лучше, если бы было иначе.

Полевые испытания на линии фронта за 4 дня дают больше информации, чем полгода в офисе

— Куда мы идем в развитии дронов и антидронового оборудования?

— Рынок антидронов развивается буквально вслед за рынком дронов. На сегодняшний день мы делаем радиочастотные помехи. Отслеживаем разные изобретения. Есть технологии сбития лазером, но они несовершенны. Есть дымовые завесы, содержащие вещества, препятствующие прохождению радиоволн и обезвреживающие беспилотники, но это тоже недотестируемая история. Что будет дальше – покажет время. Мы не можем бежать впереди рынка дронов — ребята, мы здесь такую классную нейтрализацию сделали, сделайте нам дроны, чтобы было что-нибудь нейтрализовать.

Мы отслеживаем рынок. Появился условно дрон на частотах 5.2 ГГц — мы сразу же добавили себе опцию, потому что знаем, что скоро это будет массово. Появились дроны-камикадзе, а у нас уже готов контр-FPV.

— Нам нужно много дронов: армия, и не одна. А что с антидронами?

— Ими хорошо бы оборудовать всю боевую технику — танки, БМП, БТР, всю артиллерию, все грузовики, бензовозы, газовозы, медэваки — сколько этой техники. И она вся должна быть оборудована контр-FPV. Это же цель любого дрончика: он видит грузовик (безразлично, что он везет) и попадает в него.

Поскольку у русни FPV-дронов множество, они начинают ими бить все, что видят. Даже если это один человек. Поэтому людям, которые на передовой перемещаются группой, например, в атаку идут, хорошо было бы иметь хоть один переносной РЭБ. Хотя бы один рюкзак-антидрон. Он накрывает 250 метров, что позволяет не попасть хотя бы под дроны.

Кстати, мне однажды в руки попал перечень РЭБ русни. Там более 70 наименований! Но 55-60 из них – это фабричный Китай.

Рюкзак – антидрон украинской разработки. Враг пользуется преимущественно китайским фабричным РЭБ

— "Телеграф" писал о запуске курсов для специалистов по "окопному" РЭБ . Есть люди, которые боятся идти на такие курсы, потому что их там условно "возьмут на карандаш" и мобилизуют как специалистов в первую очередь. Что бы вы сказали им?

— Не беспокойтесь, все там будем. Каждый второй-третий из нас точно окажется на фронте. Поэтому лучше наработать навыки заранее, затем показать сертификат и выполнять работу пилотом дрона или специалистом по РЭБ. Тем более, если человек боится боя, то ему лучше работать с дроном или антидроном, чем штурмовать посадки. Навыки управления дроном могут потом и в гражданской жизни понадобиться, а РЭБ – это именно для фронта.