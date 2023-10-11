Война — день 595: оккупанты атакуют в районе Авдеевки и увеличивают давление на других участках фронта

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается крайне напряженной, украинские военные продолжают вести контрнаступление на юге Украины, пока россияне пытаются продавить позиции ВСУ на востоке. При этом в ВСУ фиксируют наращивание количества атак оккупантов на Купянском и Авдеевском направлениях, кроме того эксперты прогнозируют, что страна-агрессор вскоре возобновит масштабные обстрелы инфраструктуры, однако ничего нового ей показать не удастся.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 По данным DeepState, 10 октября стало одним из самых тяжелых дней на Авдеевском направлении. Оккупанты нагнали кучу техники, применили все доступные средства поражения и смогли захватить некоторые позиции. Однако аналитики отмечают, что они понесли огромные потери для весьма скромного результата

00:00 В Генштабе сообщили об уничтожении российского самолета Су-25 Авдеевском направлении.

О том, что происходило 8 октября, читайте в материале: Война — день 592: ВСУ атакуют на юге, а оккупанты возобновили штурмы на востоке

Информацию за 9 октября смотрите по ссылке: Война — день 593: на фронте не прекращаются обмены ударами, а оккупанты готовят новую волну террора

С данными за 10 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 594: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты усиленно минируют территории