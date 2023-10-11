Будут переговоры и "Минск-3"? Эксперт сделал тревожный для Украины прогноз и дал совет

Очень сложно будет этого избежать

Война в Украине, которая, по мнению Зеленского, находится уже на последнем своем этапе, может закончиться разными вариантами. Но более вероятный, исходя из сложившихся событий, является "Минск-3".

Такое мнение в интервью Главреду высказал азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде. Он считает, что уменьшением поставок оружия сейчас Украину принуждают к "Минску-3". И если наша страна недостаточно подготовится к весенней наступательной операции, то на нем может все и закончится.

"Какие территории за кем останутся и какого рубежа достигнут украинские войска – сложный вопрос. Нужно форсировать ресурсы, иначе вы будете вынуждены пойти на урегулирование конфликта политическим путем", — говорит он.

Рустамзаде также посоветовал ориентироваться Украине на Израиль. Дескать больше, чем Израилю, Америка Киеву не поможет.

"Израиль научился полагаться на свои силы. На определенный период времени Украине нужно будет стать Израилем и действовать по принципу "все для фронта, все для победы" – стать милитаризованным государством. Для этого понадобится изменение мировоззрения гражданского населения и привлечение очень больших финансовых и экономических ресурсов. И Украина должна быть готова к таким вызовам. Если такой готовности нет, то к концу весны вас будут принуждать к "Минску-3", — считает он.

В том же случае, если Украине удастся подготовиться к весне, то, по мнению аналитика, у Байдена не будет выбора, ведь ему, как и другим политическим элитам, захочется приобщиться к победе.

"Для каждого тогда будет честью внести посильный вклад в вашу победу. Сценарий, при котором Украина подготовится к весне, не приведет сразу к победе в войне. Но тогда у вас будет сильная позиция, которая позволит сказать "нет" принуждениям к "Минску-3" и демонстрировать намерения вернуть не только Крым, но и выйти к границам 1991 года. Это возможно только в том случае, если украинской армии удастся истощить военный и экономический потенциал на 20-30%. Очень сложная задача, но ее реализация возможна. Украина сейчас применяет на фронте 500 дронов, а представьте, как будут развиваться события, если их будет 5 000. Для достижения успеха государство и общество должны поработать так, чтобы за три месяца удалось нарастить производство дронов в 10 раз. И пока вы с этим опаздываете. Украине нужно переходить на военные рельсы", — отметил Рустамзаде.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ.