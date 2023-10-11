Оружие для Украины: Столтенберг назвал важнейшую задачу НАТО

В НАТО считают, что поддержка Украины — это приоритетная задача

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал важнейшую задачу Североатлантического Альянса в свете продолжающейся российской полномасштабной агрессии. Эта задача касается непосредственно поставок оружия Украине.

Подробности Йенс Столтенберг сообщил во вторник, 11 октября, в Брюсселе. Там проходит заседание контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи нашей стране.

Генсек НАТО призвал всех членов Североатлантического Альянса обеспечить постоянный и непрерывный поток оружия Украину и ее прием в Альянс. Он подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее затем будет ее позиция в ходе переговоров.

"Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько потребуется", — сказал Столтенберг. Он отметил, что борьба Украины — это борьба НАТО, безопасность Украины — это безопасность НАТО, а ценности Украины — это ценности НАТО.

Напомним, что Великобритания в ближайшее время предоставит новый масштабный пакет военной помощи Украине стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов (115 млн евро).

Ранее "Телеграф" сообщил, что абсолютно все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Украина станет членом этого Альянса.