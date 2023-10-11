Журналисты добыли телефоны оккупантов и от первого лица показали, что они творили в Украине (видео)

Боевики-"блогеры" сами себя раскрыли

Журналисты "Схем" получили доступ к мобильным телефонам оккупантов, которые принимали участие в попытке захвата Киева в 2022-м году. На них были обнаружены очередные доказательства военных преступлений.

Об этом пишет "Радио Свобода". Сообщается, что гаджеты принадлежат боевикам российской так называемой частной армии "Редут". На них, в частности, запечатлено повальное мародерство.

Так, например, на одном из видео оккупанты хвастаются присвоенным мотоциклом: "Дядя, покатайся на мотоцикле", "Вот он – трофей!". На другом – обсуждают автомобиль, принадлежащий местным жителям и который они забрали себе: "А вот это наш "мерс", "А знаете, кто на нем ездит? Я!", "А знаете, кто его нашел? Я!".

Журналистам удалось установить, что эти россияне "хозяйничали" в таких населенных пунктах, как Бабинцы, Клавдиево-Тарасово и Бородянка. Более того, в некоторых случаях были установлены их точные геолокации вплоть до дома. В одном из таких они хвастались мародерством, распивали украденный алкоголь, произнося "за победу!", в других – прятались от обстрелов и маскировали свою технику.

"Все вынесли. И плиту, и бойлер прострелен, дверь – она была выбита вообще",- вспоминает жительница села Загальцы.

Кроме того, отмечают расследователи, тяготение российских военных к блоггерству помогло журналистам не только восстановить хронологию их движения по Украине, но и установить, кто именно участвовал в боевых действиях, идентифицировать личный состав и отдавших приказы командиров.

Втелефоне одного из наемников "Редута" журналисты нашли видео, как они по приказу "куратора от ГРУ" с позывным "Амур" увозили на допрос и в дальнейшем пытки жителей пгт Борово Изюмского района Харьковской области. Позже четверо комбатантов – это Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра") – попали в украинский плен, а впоследствии их осудили за пытки трех гражданских в Боровой.

"Проекты Радио Свобода "Схемы" и "Система" установили, что российская так называемая частная военная компания "Редут", бойцы которой принимали участие в полномасштабном вторжении в Украину и непосредственно в боевых действиях на Киевщине, Харьковщине, Донбассе и Луганщине – вооруженное формирование, которое контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ (ГРУ). Журналисты провели наиболее масштабное исследование деятельности подразделений системы "ПИК "Редут", которое в России позиционируют как "добровольческое" формирование, но по факту является скрытой системой рекрутинга наемников для российской разведки", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что ООН признали факты смертельных пыток украинцев,которые совершались россиянами. У организации есть доказательства того, что россия это делает.