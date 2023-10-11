"Может случиться катастрофа": в ГУР дали новый прогноз по войне рф и Украины

В разведке дали новый прогноз по длительности войны

В Главном управлении разведки Украины считают, что процессы, которые происходят в россии, вскоре заставят кремль искать способы завершить войну. Иначе же ей могут грозить катастрофические последствия.

Как рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде", для россии нет никакого смысла пытаться затягивать войну, поскольку там уже пошли некие процессы, которые очень негативно влияют на страну.

При этом он подчеркнул, что речь идет как об экономических процессах, так и политических, так и о происходящем на международном плане.

Скибицкий добавил, что Украина стремится к освобождению всей своей территории, однако ее ресурсы не безграничны. То же касается и ресурсов союзников Украины и ресурсов россии.

"Год-два войны может привести к катастрофическим последствиям. Для многих, в том числе и для рф", — сказал представитель разведки.

Он добавил, что в ГУР имеют надежду на то, что война закончится "скоро", однако прогнозы могут отличаться от реальности на поле боя.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию рассказал журналистам, что Украина находится на "последнем этапе войны", однако по его словам, он будет самым сложным.