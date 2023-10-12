Ситуация угрожающая: Буданов рассказал, как могут развиваться события в Израиле

Разведчик уверен, что боевики несут серьезную угрозу

Ситуация на границе Израиля остается контролируемой для всех сторон. На все провокации боевиков местная армия отвечает своими мощными обстрелами.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в целом для Израиля есть несколько угроз с разных направлений.

"Ситуация угрожающая, потому что кроме проблем на юго-западе страны существует также проблема на севере Израиля от группировки Хезболла. Она проводит пока провокационные обстрелы, на что вооруженные силы Израиля отвечают артиллерийским огнем… Что будет дальше – увидим", — сказал украинский разведчик.

Буданов также порассуждал на тему того, что будет, если Израиль возьмет Сектор Газа под полный контроль.

"Максимально сложный вопрос. То, что, по нашему мнению, будет происходить, это более или менее стремительное мероприятие сил обороны Израиля в сектор Газа, наведение порядка и, как обычно они делают, такой же стремительный выход оттуда.

Но организация Хезболла, которая находится в основном в Ливане, и определенные части Корпуса стражей Исламской революции из Ирана прямо заявили, что в случае начала захода Вооруженных сил Израиля в Сектор Газа они начнут свои наземные операции с северной и северо-восточной части. Подразумевается с территории Ливана и территории Сирии", — сказал он.

Также глава ГУР отметил, что сейчас в Сирии заметно движение большого количества всевозможных подразделений к израильской границе. Также известно о массовой мобилизации Хезболла.

"Несколько дней назад был визит высоких представителей Корпуса стражей Исламской революции в ряды Хезболлы в Ливан. Вполне понятно, что их подразделения также будут участвовать в этом", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху после атаки боевиков на страну.

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.