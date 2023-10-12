Бои под Авдеевкой и успехи ВСУ на Бахмутском направлении: что происходит на фронте (карты боев)

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу на разных направлениях. Кроме того, наши военные имеют успехи и в контрнаступлении.

Об этом говорится в свежем отчете Генерального штаба ВСУ. Там уточнили, что украинская армия продолжает штурмовать позиции врага в районе Бахмута Донецкой области.

По данным силовиков, бои идут южнее города, где наши защитники имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки.

В то же время противник также пытался атаковать на Бахмутском направлении, но действия оккупантов успешно пресекли бойцы ВСУ.

Ситуация под Бахмутом

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области, а также Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. За минувшие сутки, 11 октября, там было отбито 15 атак врага.

Остается острой ситуация и на Авдеевском направлении.

"Наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага", — отмечают в Генштабе.

Ситуация в районе Авдеевки

Также враг безуспешно пытался атаковать на Шахтерском направлении и в районе Вербового на Запорожском направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты снова обстреляли Авдеевский коксохим.