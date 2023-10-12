Замешан ли кремль в войне в Израиле и как она отразится на Украине: Буданов ответил фактами

Если ситуация затянется, могут быть определенные проблемы

В Украинской разведке подтверждают, что в войне в Израиле есть российский след. Этому есть целый ряд прямых и косвенных подтверждений.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской правде. По его словам, его ведомству точно известно о фактах передачи россиянами боевикам ХАМАС трофейного украинского оружия. Разведчик отмечает, что в основном это пехотное вооружение.

"Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но достоверно нам это пока неизвестно", — добавляет Буданов.

Также, отмечает глава ГУР, на это указывает тактика ведения боя, которая присуща нашему региону и абсолютно не присуща Ближнему Востоку. Речь идет о применении FPV-дронов против бронетехники.

"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были русские", — считает он.

Буданов также назвал еще несколько интересных фактов: первый — чуть больше, чем за неделю до начала этих действий, на территории Ливана начала официально вещать российская станция "Спутник" на арабском языке. Это вещание в совершенно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами.

Второй — 24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля.

"Напомним, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны", — отметил Буданов.

Также Буданов высказал свое мнение по поводу того, как война в Израиле может отразиться на Украине.

"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться.

Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", — считает он.

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее "Телеграф" сделал выборку важнейших тезисов, прозвучавших от главы ГУР, в его новом интервью.