Брат Ермака - снайпер, он защищал Киев: подробности от Буданова

Глава разведки был удивлен, что брат главы ОП также участвует в освобождении страны от оккупантов

Пока многие в Украине говорят, что родственники политиков и чиновников не идут на войну, младший брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис доказал обратное. В первые дни полномасштабной войны в составе снайперской бригады он оборонял Киев.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, увидеть этого человека было крайне неожиданно.

"Помните Дениса Ермака, которого все наши СМИ "покрывали"? Я видел его в первые же дни обороны Киева. На Ирпени работал. Я когда его увидел, был очень удивлен. Зная, кто он… и тут, человек работает. Об этом же никто никогда не вспомнит", — сказал он.

Отметим, что 19 марта 2022 года Андрей Ермак опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своего брата и рассказал о том, что он находится на передовой и защищает Украину.

Денис Ермак

"Денис пошел добровольцем в батальон терробороны. Он не сомневается в Украине, в армии и нашей победе. И не занимается "войной в Фейсбуке", как делают это тыловые, дивные эксперты, критикующие власть, армию и "много знают обо всем", сидя за границей. Денис, как и я, как и вся команда Президента Зеленского, как и миллионы украинцев видят свое будущее в независимой Украине. Для меня мой брат, а также каждый герой, сегодня бьющийся за Украину на фронте, на дипломатической арене, в информационном пространстве — это пример настоящих патриотов. Люди с сильным духом и европейской ментальностью", — написал он.

К слову, в комментариях под постом многие пользователи выразили брату Ермака большую благодарность за его позицию, и желание защищать свою Родину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кирилл Буданов раскрыл тайну своей семейной жизни рассказал, что ему запрещает делать супруга.