В Николаеве прилет вражеской ракеты, тревогу включили позже: что известно

Сирены воздушной тревоги включились после взрыва

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Сегодня, 12 октября, около 12:30 в Николаеве жители города услышали громкий взрыв.

Как сообщили пользователи соцсетей, сразу после этого в городе взвыли сирены воздушной тревоги. В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что взрыв произошел за пределами города.

"Дополнительная информация впоследствии будет предоставлена ОВА", — написал он. При этом Сенкевич призвал горожан не выкладывать фото и видео последствий взрыва в соцсетях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также сообщил, что взрыв произошел за городом. От также отметил, что в 13:07 был дан отбой воздушной тревоги.

В свою очередь Telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с южной группировкой ВСУ, сообщает, что предварительно по пригороду Николаева был нанесен удар ракетой типа "Искандер".

В то же время в соцсетях публикуют фото, на которых, предположительно, был зафиксирован пуск ракеты по Николаеву с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, число жертв российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области возросло до 56 человек. Среди погибших нет ни одного военного. Это мирные жители, которые пришли помянуть погибшего на войне земляка.