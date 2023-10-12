У ВСУ новый успех на Донбассе - военные сообщили подробности

Украинские военные добились успеха под Бахмутом

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на Бахмутском направлении. За последние сутки ВСУ добились определенных успехов.

Защитники Украины продвинулись на сотни метров на некоторых направлениях южнее Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"В частности, за прошедшие сутки нашим защитникам сотни метров удалось пройти по некоторым направлениям южнее города Бахмут", — рассказал Евлаш.

Ситуация под Бахмутом

Украинские военные продолжают выбивать врага на южном фланге Бахмутского направления. Недавно ВСУ освободили населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

Также ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом. Военные объяснили, что Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога — в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.

Раннее "Телеграф" писал, что оккупанты снова обстреляли Авдеевский коксохим.