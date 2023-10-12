Оккупанты уничтожают Авдеевский коксохим: власти ответили, есть ли химугроза для украинцев

Оккупанты не верят в то, что на заводе не находятся украинские военные

Авдеевка в Донецкой области несколько дней подряд находится под сильными обстрелами россиян. Вчера оккупанты попали по местному коксохимическому заводу, где произошел пожар.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подробно рассказал о ситуации в городе в эфире "Громадського радио". По его словам, все опасные вещества с АКХЗ давно вывезли.

На заводе сейчас нет ни российских, ни украинских военных, тем не менее здание регулярно обстреливается из всех видов вооружения. По словам Виталия Барабаша, пожары на коксохиме не несут серьезной опасности для здоровья местных жителей.

"Все опасные вещества с территории завода были вывезены еще до сентября прошлого года. С самого начала полномасштабной войны все, что там было опасно, какие-то кислоты, вредные химические соединения, все были вывезены. Этим занимались в первую очередь. Этим занимались очень серьезно как на заводе, так и в областной военной администрации", — сказал Барабаш.

Глава Авдеевской ГВА подчеркнул, что ВСУ принципиально не заходили на АКХЗ, так как это могло стать для них ловушкой. Виталий Барабаш не понимает, зачем оккупанты так яростно обстреливают завод.

"Возможно, они (россияне — рд.) придумали, что это вторая "Азовсталь", не знаю. Там нет военных, а они (оккупанты — ред.) все равно бьют. Просто разрушают промышленную инфраструктуру", – добавил руководитель ОВА.

Бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов показал видео последствий обстрела Авдеевского коксохима. Он подтвердил, что на заводе нет военных, но оккупанты в это не верят и продолжают целенаправленно уничтожать объект инфрастуктуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ объяснили, зачем россияне обстреливают Авдеевку. Оккупанты кинули в бой огромное количество пехоты.