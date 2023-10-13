Наступление врага на Авдеевку захлебывается: что сейчас происходит на восточном фронте

Россияне преувеличивают успехи своей армии в районе Авдеевки

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Авдеевки, одновременно атакуя с северо-запада, запада и юг а, но не добились каких-либо крупных прорывов. Вряд ли враг сможет отрезать украинские силы в городе, но будет всячески преувеличивать свои успехи в этом районе в информационном пространстве.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). По их оценкам, с 10 октября российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки.

Российские источники заявили, что оккупанты пытаются создать котел для украинских сил в Авдеевке. Однако вскоре вынуждены были признать, что "успехи" не столь масштабны.

Ситуация в районе Авдеевки на карте ISW

"Кадры с геопривязкой показывают, что в ходе наступательных операций в районе Авдеевки российские войска, вероятно, потеряли бронетехнику в количестве как минимум батальона тактической группы (БТГ). Надежный пользователь X (Twitter) заметил 12 октября, что с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков. Украинский офицер запаса заявил, что, по самым скромным оценкам, украинские силы уничтожили как минимум 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и транспортные средства", — сказано в отчете.

Подчеркивается, что Силы обороны наносят большие потери врагу и подавляют российскую логистику возле Авдеевки, что замедляет темпы российского наступления. На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 октября, видно, что украинские силы разрушили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Российский военный блогер заявил, что разрушение моста негативно повлияет на российскую логистику в районе Авдеевки и что россиянам будет трудно восстановить мост из-за его близости к линии фронта.

"Российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень российских успехов на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения", — резюмировали в ISW.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники в течение суток 12 октября отбили более 20 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Ситуация в районе Авдеевки на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины сдерживают наступление оккупантов в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области. Там наши защитники отразили более 5 атак врага.

Ситуация на Лиманском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Они наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага. Боевые столкновения произошли в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

Как писал "Телеграф", представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что новая атака россиян на Авдеевку является попыткой одержать "знаковую победу". Поэтому враг продолжает давить.