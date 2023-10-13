Россияне усилили атаки авиабомбами по Украине: озвучена главная причина

Запасы бомб врага оцениваются как "очень большие"

Российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов украинских городов управляемыми авиабомбами. Больше двух десятков противником было применено только за эту ночь.

Об этом в пятницу, 13 октября, в эфире телемарафона сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, этой ночью наблюдалось очередное обострение.

"21 УАБ в нашей зоне ответственности враг использовал только за эту ночь, в том числе и в направлении Одесской области, Черное море, Змеиный", — сказала она.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что захватчики таким образом пытаются противодействовать гражданскому судоходству. Больше всего достается правобережной Херсонщине.

"На одно село враг сбрасывал этой ночью по четыре УАБа — управляемые авиабомбы мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой", — отметила она.

При этом запасы бомб врага оцениваются как "очень большие". В связи с этим ведется мощная работа по получению средств противодействия — самолетов. Использование ПВО для уничтожения УАБ является нерациональным, поскольку теряется возможность защиты неба от более мощного оружия, которое могут применить россияне.

Также Гуменюк добавила, что оккупанты оправдывают тем, что нет возможности полноценно использовать артиллерию по причине уменьшения боеприпасов. Только за эту неделю украинские защитники уничтожили четыре вражеских полевых склада боеприпасов. Два из них — за минувшие сутки.

"Мы продолжаем работу и по опорным пунктам, и пунктам управления БПЛА — один такой уничтожен за минувшие сутки", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 октября в ряде украинских городов прогремели взрывы. Как выяснилось, в ходе очередной атаки враг сбросил на Херсонскую область десять авиабомб. Остальные области противник атаковал дронами-камикадзе.