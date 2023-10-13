Есть погибшие и много раненых: оккупанты нанесли удар по центру Покровска (фото)
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На месте работают экстренные службы
На фоне попыток оккупантов наступать в районе Авдеевки войска захватчиков нанесли очередной удар по прифронтовому городу. Утром в пятницу, 13 октября, Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны армии РФ.
Как сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации, начальника областной военной администрации Игорь Мороз, утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. По его словам, россияне нанесли удар по центру города.
Мороз сообщил, что уже сейчас известно по меньшей мере об 1 погибшем и 13 раненых. Также в результате обстрела были повреждены 2 здания.
По его словам, устанавливается тип использованного оружия и окончательные последствия удара. Мороз также подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.
В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по предварительной информации по состоянию на 10:00 в Покровске погибли 1 и пострадали 12 человек, частично разрушены два административных здания. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека.
Как известно, город Покровск расположен на расстоянии около 40 километров от Авдеевки.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа россияне обстреляли Покровск баллистическими ракетами. Тогда в результате удара погибли 9 человек, более 80 получили ранения.