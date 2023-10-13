Есть погибшие и много раненых: оккупанты нанесли удар по центру Покровска (фото)

На месте работают экстренные службы

На фоне попыток оккупантов наступать в районе Авдеевки войска захватчиков нанесли очередной удар по прифронтовому городу. Утром в пятницу, 13 октября, Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны армии РФ.

Как сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации, начальника областной военной администрации Игорь Мороз, утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. По его словам, россияне нанесли удар по центру города.

Мороз сообщил, что уже сейчас известно по меньшей мере об 1 погибшем и 13 раненых. Также в результате обстрела были повреждены 2 здания.

По его словам, устанавливается тип использованного оружия и окончательные последствия удара. Мороз также подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Последствия обстрела Покровска

Последствия обстрела Покровска

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по предварительной информации по состоянию на 10:00 в Покровске погибли 1 и пострадали 12 человек, частично разрушены два административных здания. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека.

Последствия обстрела Покровска

Бойцы ГСЧС проводят спасательную операцию

Как известно, город Покровск расположен на расстоянии около 40 километров от Авдеевки.

Покровск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа россияне обстреляли Покровск баллистическими ракетами. Тогда в результате удара погибли 9 человек, более 80 получили ранения.