Служить будут все, а реестры в этом помогут: зам Умерова назвала лучший вариант для военнообязанных

Готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос

Во время полномасштабной войны в Украине долг каждого гражданина — защищать свою Родину. И сделать это придется каждому из нас. Однако многие по сей день пытаются всеми возможными способами избежать мобилизации.

Об этом в пятницу, 13 октября, эфире телемарафона сказала новая заместитель министра обороны Рустема Умерова Наталья Калмыкова. По ее словам, речь идет о сотнях тысяч людей, которые по тем или иным причинам укрываются от службы, а наше Государство сейчас очень нуждается в защите.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Также готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос", — сказала она.

Калмыкова пока лишь только намекнула о подготовке ко внесению изменений в нормативно-правовые акты, но какого рода будут правки, она не уточняла.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде следуют за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", – добавила заместитель министра обороны.

Также она подчеркнула, что даже если человека не будет в Реестре военнообязанных, государство сможет его найти в других реестрах. Лучшим вариантом, по ее мнению, является добровольная явка. Человек может сам найти то подразделение, в котором он хочет служить и мобилизоваться.

Детальнее о мобилизации, повестках и военной медкомиссии читайте в материале на сайте "Телеграф": О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег". Адвокат Марина Бекало объяснила, в каком случае станет возможен вызов в ТЦК и СП по телефону или по электронной почте.