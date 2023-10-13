Впервые с начала вторжения: Украина обошла рф по важному показателю

Ранее россия имела существенное преимущество

Оккупанты продолжают масштабные штурмовые действия в районе Авдеевки и на других направлениях, но украинские военные оказывают героическое сопротивление. Одним из важных средств отражения атак продолжает оставаться артиллерия.

По данным Telegram-канала UA War Infographics, Украина впервые с начала полномасштабной войны начала производить больше артиллерийских выстрелов в день, чем россия. Хотя, как отмечается, ранее россия имела существенное преимущество по этому показателю.

Так, по состоянию на первый квартал 2022 года оккупанты в среднем производили 65 тысяч выстрелов в день. В то же время украинские военные — всего 4 тысячи.

К концу четвертого квартала 2022 года количество артиллерийских выстрелов у россиян стремительно снижалось, достигнув показателя в 20 тысяч в сутки. В этот же период Вооруженные силы Украины производили за день 5-7 тысяч выстрелов.

Статистика расхода боеприпасов

Ситуация заметно изменилась в начале 2023 года. Армия РФ снизила число выстрелов с 28 тысяч в сутки в первом квартале до 12 в третьем.

В четвертом квартале этого года наступил переломный момент. Украина постепенно наращивала количество выпущенных снарядов, достигнув отметки в 9 тысяч в сутки. В то же время этот показатель в россии упал до 7 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что пути разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ и начал угрожать.