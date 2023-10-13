Число украинцев, погибших в Израиле, резко выросло: еще несколько человек ищут

Только за последние сутки прибавилось еще пять жертв

В Израиле резко увеличилось количество жертв в результате нападения террористов ХАМАС. В настоящее время известно о 12 погибших. Еще восемь украинцев числятся пропавшими без вести.

Об этом в пятницу, 13 октября, в посольстве Украины в Израиле сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина". Еще днем ранее было известно о семи жертвах.

Также согласно последним данным, в Израиле погибли или считаются без вести пропавшими граждане ряда стран:

США — 18 погибли и 21 считаются без вести пропавшими,

Франция — погибли 13 граждан и девять человек пропали,

Аргентина — погибли восемь граждан и еще 19 числятся пропавшими,

Германия — четыре человека погибли, 13 считаются пропавшими без вести,

КНР — четыре человека погибли, трое считаются пропавшими без вести,

Таиланд — погибли четверо граждан и девять считаются пропавшими без вести;

Азербайджан — трое граждан погибли, один считается пропавшим.

Также погибли по двое граждан из Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин.

По одному человеку погибли в Израиле из Ирландии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЦАХАЛ, что в ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС обезглавливали детей. На месте происшествия были повсюду разбросаны изувеченные тела.