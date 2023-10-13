Война в Украине и не только: военный эксперт объяснил ошибки Запада и планы россии

Из-за импотентной позиции Запада пожар войн начинает разрастаться, говорит Владислав Селезнев

Неделя эскалации на Ближнем Востоке, когда террористы ХАМАС напали на Израиль, а тот в ответ начал сносить сектор Газа, где базируются террористы, совпала с эскалацией на востоке Украины, где российская оккупационная армия ринулась на штурм Авдеевки. Между этими событиями просматривается некая связь, как и между ХАМАС (как террористической организацией) и рф (как государством-террористом).

К сожалению, не все на Западе видят, что глобальная безопасность расшатывается именно теми, кто обрушился на Украину — россиянами и их союзниками в лице Ирана, Северной Кореи иже с ними.

К сожалению, не все на Западе читают откровения главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который указывает на такие связи, подчеркивая, что мы быстро приближаемся к глобальной войне. Не вникают зарубежные партнеры и в уточнения советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, что пробуксовка наступательных действий ВСУ связана, прежде всего, с промедлением в поставках вооружений, обещанных нам Западом. Причем промедлений значительных, от трех до девяти месяцев.

Мнением о том, стоит ли ожидать прозрения Запада и его активизации для противостояния новой "оси зла", с "Телеграфом" поделился военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Коллективный Запад, увы, не готов действовать более активно и жестко против вызовов типа российской агрессии и ей подобных. В качестве примера можно привести слова бывшего командующего Сухопутными силами НАТО в Европе, генерала США в отставке Бена Ходжеса. В ответ на критику, что не сбылся его весенний прогноз касательно вероятности освобождения украинскими военнослужащими Крыма к концу лета-2023, он напомнил, что делал такие предположения при условии, что союзники обеспечат украинские Силы обороны всем необходимым. Чего, увы, не случилось", – констатирует Владислав Селезнев.

Он акцентирует, что президент США Джо Байден так и не решился озвучить решение в стиле: "Мы хотим, чтобы украинская армия победила, а потому даем ей для этого абсолютно всё необходимое". В итоге нам дают ровно столько, чтобы не проиграть. Чего, конечно, недостаточно, чтобы победить такого ресурсного врага, как рф.

"Учитывая такую импотентную позицию коллективного Запада, пожар войн начинает разрастаться. И вот мы уже видим, как то и дело вспыхивает Африка, как загорелся Ближний Восток. Логика событий движется, согласно давней истине – ненаказаное зло многократно множится. Нельзя исключать, что вновь полыхнет Корейский полуостров в рамках противостояния между Северной и Южной Кореями. Что КНР решится напасть на Тайвань", – считает эксперт.

По его мнению, всё это – итог невнятной, четко не зафиксированной политики стран Запада. Они, подчеркивает Владислав Селезнев, продемонстрировали, что не готовы кардинальным образом бороться с проявлениями мирового терроризма, мирового зла, представленного странами новой так называемой "оси зла" (рф, Иран, Северная Корея, чуть за кулисами – Китай).

Те же США, напоминает эксперт, входят в турбулентный период предвыборных процессов. И хотя выборы состоятся только в ноябре 2024 года, политическая борьба уже развернулась вовсю, о чем говорит очередная спикериада в Палате представителей, вызванная в том числе блокированием помощи для Украины.

"Акцент в действиях американских политиков сейчас делается на том, чтобы понравиться избирателю. А потому бал начинают править откровенные популисты. И в такой ситуации вряд ли следует ожидать от США строгого прагматизма", – прогнозирует Владислав Селезнев.

Такое впечатление, отмечает он, что современные политики забыли, как их предки сумели мобилизовать общество, экономики во Вторую мировую войну ради противостояния общей угрозе.

"Странно, что многие до сих пор не воспринимают как общую угрозу россию и Иран, – считает полковник. – Скажу больше, даже в Украине, которая более девяти лет находится в состоянии необъявленной войны с россией, также не видно мощных мобилизационных процессов. Когда идет мобилизация общества в рамках всеобщей – государственной – программы, направленной на реализацию плана типа "всё – для фронта, всё – для победы". Это очень тревожные тенденции, которые видит наш противник. А потому продолжит создавать предпосылки для активизации боевых действий в Украине (и на фронте, и усиление атак – с участием дронов и ракет – по объектам гражданской инфраструктуры, энергетической, транспортной) и новые горячие точки по всему миру".

Комментируя действия на украинском фронте, Владислав Селезнев отметил, что в российская армия проводит мощное наступление на Купянско-Лиманском направлении. С целью растянуть наши ресурсы одновременно атакует в районе Авдеевки.

"Очевидно, что глобальная цель таких действий – взять под контроль все территории Луганской и Донецкой областей. Ведь именно под этим "флагом" начиналась так называемая "специальная военная операция". При этом россияне бросили немало сил и средств, чтобы сдержать наши наступательные действия на юге и не потерять сухопутный коридор в Крым. Я периодически слышу рассуждения в стиле "оккупанты могут принять сложное решение и уйти из Токмака". Но не думаю, что это случится в обозримом будущем. Пока враг имеет все возможности для логистического обеспечения своей группировки на этом направлении", – считает полковник.

Он дал прогноз на ближайшее будущее: артдуэли и использование дронов несколько снизятся в связи с тем, что мы входим в период сложных погодных условий (дожди, минусовые температуры). Ракетные удары со стороны рф станут чаще. Наземные бои не утихнут. А вот их уровень, как и успех или неуспех на том или ином участке фронта, напрямую будут зависеть от тех ресурсов, которыми располагают стороны, констатирует Владислав Селезнев.