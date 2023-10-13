Попользуемся и отдадим: Зеленский рассказал, какое оружие у союзников можем взять на время
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Украина накануне зимы нуждается в усилении системы ПВО, чтобы защититься от российских ударов по объектам энергосистемы. Владимир Зеленский отметил, что некоторое оборудование для защиты неба Украина готова взять у союзников попользоваться на время.
Об этом он рассказал на совместном с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте брифинге в Одессе.
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