Попользуемся и отдадим: Зеленский рассказал, какое оружие у союзников можем взять на время

Украина накануне зимы нуждается в усилении системы ПВО, чтобы защититься от российских ударов по объектам энергосистемы. Владимир Зеленский отметил, что некоторое оборудование для защиты неба Украина готова взять у союзников попользоваться на время.

Об этом он рассказал на совместном с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте брифинге в Одессе.

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