Молодую украинку приговорили к пожизненному: вместо апелляции она хочет на "обмен" воевать за рф

Девушка готова убивать соотечественников, — и ее действительно могут обменять

Пожизненный срок можно получить в Украине как за такие преступления как жестокое убийство двух человек топором, так и за предательство родины и работу на врага. Так вышло в случае с 22-летней украинкой, которая на подконтрольной Киеву территории Украины шпионила для россиян.

Она помогала наводить вражеские ракеты по предприятиям. За это она получила пожизненное заключение, информирует Служба безопасности Украины.

Девушка родом из Александрийского района Кировоградской области, однако была завербована врагом в начале полномасштабного вторжения. Она получала 2-4 тысячи гривен за информацию о поездах и блокпостах, а за фотографии защитников, военных частей, техники, объектов инфраструктуры и предприятий ей давали 25-35 тысяч гривен. Всего она успела заработать около 150 тысяч гривен, прежде чем ее поймали за фотографированием предприятия на Кировоградщине, — это было еще в марте.

Фото с задержания

Сейчас суд принял решение по шпионке. По статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и отрицании российской агрессии, женщина получила пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как уточняет "Суспільне", перед объявлением приговора она заявила о желании попасть в списки на обмен и заявила, что при необходимости после обмена готова взять оружие и воевать против Украины на стороне россии . Адвокат обвиняемой Виктор Погребный говорит, что она есть в списках на обмен, и есть шанс, что ее действительно обменяют. Он рассчитывал на приговор в 15 лет, однако оспаривать пожизненное не будет, поскольку его клиентка сама того не хочет.

Как сообщал "Телеграф", ранее двое дельцов оставили без сирен целый областной центр в Украине.