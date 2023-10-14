Россияне убили ребенка в Донецкой области и разрушили два десятка домов: подробности

Враг выпустил по селу почти десяток снарядов

Оккупанты в очередной раз обстреляли Донецкую область утром, 14 октября. В селе Богатырь погиб 11-летний мальчик, а его семья находится в больнице.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Также правоохранители показали кадры с места прилетов, на которых видно разрушенные дома.

Враг ударил по селу Богатырь из РСЗО "Смерч". Девять снарядов упали в жилом секторе, разрушив 20 домов мирных граждан, церковь, школу, повредив электросеть и автомобили. На месте ударов работала группа "Белый ангел" Великоновоселковского направления.

Мальчику, который погиб, только два дня назад исполнилось 11 лет. Его 31-летняя мама и младший брат находятся в больнице в многочисленными ранениями. Некоторые жители села в последний момент успели скрыться в подвалах и чудом выжили под руинами своих домов, отмечают в полиции.

Полиция задокументировала очередное военное преступление россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области. Есть погибшие и раненные.