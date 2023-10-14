Своих не бросают, но есть нюанс: в ВСУ показали, как россияне обращаются со своими ранеными товарищами (видео)

Еще один миф российской пропаганды был разрушен

Российские оккупанты, которые понесли огромные потери в ходе вторжения в Украину, уже прославились зверствами против украинских граждан, но к своим они тоже не проявляют особого сожаления и добивают раненых на поле боя.

Подтверждение тому обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ, которые показали кадры того, как оккупанты поступают со своими ранеными товарищами.

"Одним из наиболее распространенных лозунгов русской пропаганды является "русские своих не бросают". Развенчаем мифы! Оккупанты своих не бросают, они коварно добивают раненых!", — говорится в сообщении.

Управление ДШВ призвало российских солдат сдаваться в плен, поскольку это единственный способ спасти свою жизнь. Ведь если они не будут убитыми украинскими военными, то это сделают другие российские солдаты.

Как видно на кадрах, российский солдат подошел к раненому товарищу вместе с двумя другими. После того как он убедился, что лежащий на земле россиянин еще жив, тот выпустил ему в голову пулю и забрал что-то из его карманов.

Как сообщалось ранее, журналисты получили доступ к мобильным телефонам оккупантов, которые принимали участие в попытке захвата Киева в 2022-м году. На них были обнаружены очередные доказательства военных преступлений против мирных украинцев.