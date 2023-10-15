Украинские дроны отработали по военной подстанции россии на Белгородщине (эксклюзивное видео)

Атака была совершена по важному для россиян объекту

В ночь на 15 октября в Белгородской области была совершена успешная атака по электрической подстанции Красная Яруга. Однако в Минобороны страны-агрессора поспешили заявить, что эту атаку они якобы отразили, а БПЛА уничтожили.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на собственные источники в СБУ. Как выяснилось, именно к этой подстанции были подключены военные объекты противника.

На видео, которое попало в распоряжение "Телеграфа", видно, что беспилотные летательные аппараты отработали точно по цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны – это реальность, которая уже стоит у них на пороге", — сказал источник.

Красная Яруга на карте

В то же время этим утром Министерство обороны россии заявило, что в ночь на воскресенье, 15 октября, им якобы удалось "пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе", — говорится в сообщении Минобороны рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в курортном российском городе Сочи прогремели взрывы. Как выяснилось, его атаковали беспилотники.