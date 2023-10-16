"Началось замораживание, но...": полковник сказал, будет ли пауза в войне из-за погоды

Не весь участок фронта подвержен природным катаклизмам

Ухудшение погодных условий зимой практически заморозит некоторые участки фронта, однако кое-где погода все же сыграет на руку украинским военным. Они отлично знают, как этим пользоваться и будут использовать даже неблагоприятные погодные условия в своих целях и против врага.

Об этом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, с началом регулярных дождей проблема возникнет на восточном фронте и частично на юге.

"Дело в том, что условия по линии фронта в зависимости от погоды – это все прогнозируемые вещи. Причем, не весь участок фронта подвержен природным катаклизмам. Например, когда начнутся дожди, будут серьезные проблемы на восточном фронте – на Луганском, Донецком направлении и частично в восточной части Запорожского фронта. Там почвы жирные, там до 80 сантиметров чернозем. Поэтому, как только начинается вода, там действительно двигаться практически невозможно", — сказал Свитан.

Полковник отметил, что на этой части фронта уже сейчас началось замораживание. Восточная часть Запорожского фронта тем временем перешла в режим активной обороны. В такой же режим будут переходить и Луганское и Донецкое направление. И это выгодно для украинских воинов, потому как там нет направлений для стратегических наступлений. Там могли бы попытаться наступать оккупанты, но погода будет мешать им это сделать.

"Но западная часть Запорожского фронта и Херсонское направление не так подвержено плохой погоде, как восточные регионы. И мы тоже будем этим пользоваться. Никто замораживать продвижение на основном направлении в сторону Токмака не будет. Наоборот, будут увеличиваться усилия за счет освободившийся сил и средств на других участках фронта", — отметил Свитан.

Он также добавил, что каждая такая деталь была продумана и все это присутствует к канве плана наступательных действий.

"Если у нас хватит сил и средств, мы можем форсировать Днепр и двинуться в сторону Армянска. Окно на западном фронте погода не закрывает. Наоборот, по некоторым позициям там можно усилиться, поскольку у россиян, в отличие от нас, очень больше плечо доставки военной техники. До Токмака им нужно ехать 500-700 километров под дождем, по грязи. А у нас плечо доставки короткое – рядом Запорожье. По большому счету, нам выгодно там наступать", — подчеркнул полковник.

Свитан также сказал, что украинские воины будут пользоваться погодными условиями. Поскольку Украина находится в состоянии войны уже десятый год, то в 2023 это будет уже десятая зимняя кампания и за столько времени военные уже досконально знают, как использовать погоду в своих целях.

"Мы прекрасно знаем свою поверхность, мы на своей территории. Дома и стены помогают, и дожди, в том числе. Поэтому грамотно построенная операция даст свои результаты и зимой этого года", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Укргидрометцентре рассказали, когда и где украинцам стоит ожидать заморозков этой осенью. В некоторых областях температура воздуха может падать до -1 градусов ночью.