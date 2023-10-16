Не "вагнеровцы": элитный спецназовец ГУР рассказал, кто из россиян больше всего зверствовал в Бахмуте

Именно эти бойцы, по мнению "Лютого", едва ли не самая сильная группировка в российской армии

Во время боев за Бахмут город обороняли не только ВСУ, но и бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Они помогли укрепить позиции украинских военнослужащих и сумели противостоять самым жестоким бойцам российской армии.

Кто смог "превзойти" в зверствах даже представителей ЧВК "Вагнер", рассказал в интервью РБК-Украина командир группы ПЗРК спецназа "Артан" Александр "Лютый". Он также рассказал о других особенностях действий разведчиков против российских оккупантов.

"Там было очень тяжело. Мы с первых дней сразу заехали на контактные позиции. Мы должны были укрепить существующие позиции ВСУ, а также продвигаться. Фактически вся штурмовая деятельность должна была быть за нами", – говорит Александр.

По словам "Лютого", бойцы спецподразделения "Артан" проводили зачистку квартала за кварталом. Далее прибывало укрепление от ВСУ вместе с ребятами из ГУР, которые могут оказать поддержку, если бойцы застряли и не могли продвигаться дальше. Операции проходили при поддержке и ВСУ, и артиллерийских подразделений, и ССО. Но врагу удавалось продавливать украинские позиции. Однако, подчеркнул Александр, это была далеко не заслуга "вагнеровцев", как тогда было принято считать.

"Там мы встретились со специальным боевым подразделением ГРУ РФ. Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был самый близкий контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но у противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одна за другой", – вспоминает Александр.

Именно эти бойцы, по мнению "Лютого", едва ли не самая сильная группировка в российской армии. Он рассказал, что подразделение "грушников" в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они сильно отличались от "мобиков", которых власти рф отправили умирать за небольшой украинский городок, название которого большинство из них раньше даже не слышали.

Боец "Артана" подчеркнул, что именно российские военные из ГРУ рф продавливали украинские позиции в Бахмуте. "У них, как и у нас, не было никаких опознавательных знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых, и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, что от них ожидать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера"", – пояснил собеседник.

Стоит добавить, что тема "вагнеровцев" продолжает волновать многих украинцев. Особенно учитывая недавнее заявление начальника Главного управления разведки о том, что у Украины нет доказательств гибели бывшего главаря боевиков Евгения Пригожина.

Однако, несмотря на это, россия уже начинает искать преемника, который мог бы возглавить ЧВК "Вагнер".