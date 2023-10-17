Война в Украине и в Израиле: посол Бродский назвал отличие и два главных сходства

Израиль сейчас не воюет с государствами

Российско-украинская война и война Израиля с террористами ХАМАС одновременно и схожи и имеют отличия. Среди сходств, множество жертв среди мирного населения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский. Он также назвал то, что сейчас объединяет Украину и его страну.

"Есть действительно много похожего. Прежде всего – эффект неожиданности, который имел место и в Украине, когда многие не были готовы к такому развитию событий и не представляли, что такое вообще возможно. И в Израиле, безусловно, террористам удалось добиться эффекта неожиданности. Затем мы ответим на все вопросы: почему это произошло и как это произошло, но это схожий момент. Кроме того, когда мы видим кадры разрушений и гибели гражданского населения: детей и женщин это тоже все похоже", — пояснил он.

Главное отличие, по его словам, в том, что Украина сражается с ядерной страной, а Израиль воюет с хорошо подготовленными вооруженными террористическими формированиями. Бродский добавил, что Израиль сейчас не воюет с государствами. В прошлом у него были войны с арабскими странами, но сегодня противник Израиля — это террористические формирования, которые поддерживает Иран и ряд других стран.

"Еще одно общее, что нас объединяет сегодня, это вопрос Ирана, который влияет на ситуацию у нас и много лет поддерживал террористов, финансировал их, поставлял оружие. И в Украине тоже есть иранское оружие: дроны, которые используют против украинцев", — отметил посол.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Лишних "Железных куполов" у нас нет": посол Израиля о помощи Украине, ядерном Иране и "красных" линиях

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский хотел посетить Израиль с визитом солидарности на днях, однако ему дали понять, что "сейчас не подходящее время". При этом в Израиле не признают отказ.