Не "вагнеровцы" и не "ахмат": Билецкий назвал самое опасное подразделение врага

Эта десантно-штурмовая бригада сейчас в большинстве отведена с фронта

Среди пехоты российских оккупантов нет профессионалов и к тому же у них слабая мотивация и частно "воины" совершают побеги. Но в то же время есть и довольно сложный для украинских защитников враг.

Об этом командир Третьей отдельной штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, есть в то же время и 131-я десантно-штурмовая бригада врага, которую многие считают лучшей.

"Сейчас они решили развернуть ее в дивизию, она отведена в большинстве своем с фронта. Многие считают ее лучшей десантно-штурмовой частью российской федерации. Вот Андреевку, по существу, первый период Андреевской операции, обороняли именно они. И у них очень высокий боевой дух и стойкость", — сказал Билецкий.

Однако как подчеркнул военный, боевой дух и стойкость не сильно помогают оккупантам, ведь несмотря на это они несут большие потери в живой силе.

"Он им не помогает – они все равно умирают, но для 3-й бригады это был самый сложный противник за все время. Это была рубка в прямом смысле слова кость в кость. Есть и такие подразделения. Их мало и обычно это не те, о ком слышно в интернете. Это не "ахматы", не "эспаньолы". И это не значит, например, что у русских десантников все хорошо с боевым духом", — добавил Билецкий.

А 83-ю десантно-штурмовую бригаду, к примеру, Билецкий, наоборот, называет одним из самых легких врагов.

"Это было одно удовольствие с ними воевать. Там брали по 8 десантников в день. То есть даже нельзя сказать, что пехота плохая в россии, а ДШВ хорошие. Нет. И ВДВ (воздушно-десантные войска – Ред.) их тоже в большинстве своем плохие, но есть отдельные части, имеющие высокий боевой дух", — подытожил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у российских оккупантов потери в технике гораздо больше, чем у ВСУ с начала полномасштабного вторжения.