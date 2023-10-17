Без отца остались пять дочерей: на фронте погиб защитник с Киевщины

О дате и времени прощания с героем будет сообщено дополнительно

Ежедневно в войне с российскими оккупантами свои жизни отдают защитники Украины. На фронте в Луганской области погиб житель Броварского района Киевской области Анатолий Бенедик, жизнерадостный человек, у которого было множество планов, и отец пятерых дочек.

Об гибели героя сообщил глава Згуровского поселкового совета Василий Цвик. Анатолий погиб в окрестностях села Площанка Сватовского района Луганской области 11 октября.

Мужчина родился в 1979 году. Он был активным и полным жизненных планов. Воин был старшим солдатом, командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

"Анатолий был светлым, жизнерадостным, смелым человеком со множеством планов и надежд. Настоящий патриот, добрый, справедливый, ответственный. Пошел туда, где горит земля, потому что не мог поступить по-другому, когда вражеские орды раздирают Украину", — написал в некрологе Василий Цвик.

У воина осталась жена Оксана и пять дочерей. О дате и времени прощания с защитником будет сообщено дополнительно.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб воин из Ивано-Франковской области Игорь Шевчук. Он ушел добровольцем на войну еще в 2014 году.