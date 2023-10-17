В Киеве впервые за долгое время воздушная тревога: что известно

Украинцев просят оставаться в укрытиях, пока опасность не миновала

Днем во вторник, 17 октября, в Киеве и Киевской области впервые за длительное время прозвучал сигнал воздушной тревоги. Вместе с тем "красными" на карте стали и другие области.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что тревога была объявлена по причине ракетной угрозы. Враг может применить баллистические ракеты по территории страны с южного направления.

В связи с опасностью жителей "красных" областей, которые вы видите на карте, просят находиться в укрытиях и не покидать безопасные места до особого распоряжения.

Отметим, что сегодня воздушная тревога в Киеве прозвучала впервые со 2 октября. Тогда ее объявляли с 04:04 до 04:45. К счастью, ни взрывов, ни прилетов не было в то утро.

В 16:53 воздушная тревога была отменена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В то же время в Полтавской области в 16:40 ее объявили.

"Телеграф" отмечает, что на момент публикации этого материала никакой информации о пусках ракет в сторону Украины нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 октября российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. Захватчики совершили атаку беспилотниками и ракетами. В результате происшествия пострадали три человека, в числе которых десятилетний ребенок.