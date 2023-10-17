Российская ПВО и так в кризисе: военный эксперт рассказал, что ATACMS изменят на поле боя

Аэродромы и военные базы россиян станут первоочередными целями для ATACMS

Владимир Зеленский официально подтвердил, что США передали Украине ракеты ATACMS. По оценкам военного эксперта Ивана Матвеева, Украина получила старые образцы ракет, но их характеристики все равно впечатляют.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. По словам Ивана Матвеева, американские ATACMS можно противопоставить российским "Искандер" или "Точка-У".

Так ATACMS или MGM-140 Army Tactical Missile System — одноступенчатая американская тактическая ракета с твердотопливным двигателем и скоростью выше трех Махов. Летит она по квазибаллистической траектории, поэтому сбить ее россиянам будет крайне сложно.

Оценив обломки ракет, которые остались после ударов по авиации россиян в Бердянске и Луганске, эксперт предположил, что ВСУ получили ракеты MGM-140A ATACMS Block 1 (M39) выпуска 1996 года. Несмотря на давность производства, характеристики все равно впечатляют: дальность полета 165 км и кассетная боевая часть, которая содержит 950 суббоеприпасов M74. Каждый из этих суббоеприпасов представляет собой небольшую гранату с металлической оболочкой и осколками.

У ракеты ATACMS большая площадь поражения: один суббоеприпас покрывает участок в 15 метров. Но есть и минус — слабая точность с вероятностью кругового отклонения 250 метров. Система наведения устаревшая, только инерциальная без GPS, который есть на более свежих версиях ракет. У них же имеется и цельная осколочно-фугасная боевая часть массой 227 кг.

Почему ATACMS важны для Украины и фронта

Также Иван Матвеев объяснил, почему ATACMS важны для ВСУ и что они изменят. Во-первых, у Украины ограниченное количество дальнобойных ракет, к примеру, тех же Storm Shadow. А расширение диапазона дальнобойных ракет и задействование американских складов дает ВСУ больше залпов.

Во-вторых, для запуска этих ракет можно использовать установки РСЗО HIMARS или MLRS вместо того, чтобы поднимать в воздух Су-24 с крылатыми ракетами, который легко могут сбить россияне. Более того, установки HIMARS или MLRS мобильны и их можно скрытно перемещать по всей линии фронта не опасаясь, что враг их заметит.

Третий немаловажный пункт — это дальность. Военный эксперт уверен, что Украина получит и дальнобойную версию ATACMS на 300 км, что означает для фронта почти чистые 300 километров дальности. В то время как самолеты запускают Storm Shadow издалека, сокращая эффективную дальность атаки.

Кроме того, ракеты ATACMS сложно уничтожить, особенно учитывая тот факт, что российская ПВО и так в серьезном кризисе. С новой быстрой и сложной целью оккупанты вряд ли справятся. К тому же у этих ракет мощная кассетная часть. Такой боеприпас не создаст "большой эффектный бабах", но сумеет серьезно повредить технику вокруг, к примеру, те же самолеты на аэродромах. После применения кассетных боеприпасов технике понадобится долгий и дорогостоящий ремонт.

"Думаю, в ближайшее время мы увидим еще несколько ударов, подобных тому, что произошел сегодня. Аэродромы и военные базы — первостепенные цели для довольно неточной, но мощной ATACMS", — подытожил Иван Матвеев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда достанут ракеты ATACMS. В сети показали карту военных объектов россии, которые в потенциальной зоне опасности.