Могут выпустить все за раз, но есть нюанс: в ВСУ рассказали о ситуации с ракетами у россиян

В последнее время россия делает ставку на дроны

У россиян достаточно носителей, чтобы за один раз выпустить по Украине весь свой запас ракет, однако по понятным причинам делать это не станет.

Как рассказал в эфире единого марафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, количества кораблей в Черном и Каспийском морях, стратегической авиации и наземных средств у противника достаточно для запуска всех своих ракет.

"Если они поднимут все эти самолеты, то фактически те ракеты, которые у них есть в наличии сегодня (по последним данным, которые нам давали наши разведчики)… можно выпустить за один раз. Но больше тогда у россии ничего не останется", — отметил он и добавил, что по этой причине настолько масштабного обстрела не будет.

Стоит отметить, что главный редактор издания Express Олег Катков в эфире "Эспресо" сообщил, что у россиян не осталось достаточного количества ракет, чтобы делать по 70-100 запусков в неделю, а вместо этого они делают ставку на беспилотники.

Однако он напомнил, что в запасе у российской армии еще есть советские ракеты Х-22, которые она использовала очень умеренно. Поэтому новые атаки могут быть комбинированными и с применением ракет этого типа вместе с дронами-камикадзе.

Как сообщалось ранее, полковник запаса Роман Свитан ранее рассказывал, что россияне могут возобновить ракетные обстрелы после того, как в Украине будет запущена теплогенерация.