В Крыму прогремели мощные взрывы: под удар мог попасть важный объект врага (карта)

Оккупационные "власти" Крыма пока молчат о случившемся

На днях в оккупированном Крыму были атакованы российские корабли, а в ночь на среду, 18 октября, после 5 часов утра, там прогремело несколько взрывов. Их слышали жители разных населенных пунктов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Сообщения о первом взрыве поступили из города Евпатория, он был мощным и разбудил жителей. Практически сразу взрыв слышали и в Сакском районе.

Позднее подписчики канала, которые находятся в Крыму, уточнили, что взрыв прогремел под Евпаторией в районе села Ромашкино. Авторы канала пишут, что там дислоцируется российская ПВО. По некоторым данным, взрыв — результат ее работы, некоторые видели след от старта ракеты. Однако достоверной информации о том, что именно там взорвалось, пока нет.

Село Ромашкино на карте

Именно там ранее был уничтожен российский ЗРК С-400. Россияне, похоже, даже не меняли место положения своего ПВО. В конце августа в результате взрыва была полностью уничтожена зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", установленные на ней ракеты и личный состав.

В крымских пророссийских пабликах пишут, что над морем в сторону Евпатории со стороны Новофедоровки пролетели беспилотники, не исключают, что это российские. Однако жителей города Саки призвали быть внимательными.

Как сообщал "Телеграф", украинские военные в ночь на 17 октября нанесли удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Позже стало известно, что эту операцию провели Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. В сети появилось яркое видео результативного удара.