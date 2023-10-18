"Надеюсь, но...": известная украинская ведьма рассказала, когда ждет окончания войны

Ведьма отметила, что предсказания на роковые события никогда не меняются

Самая известная ведьма Украины Мария Тихая надеется, что боевые действия закончатся в 2024 году. В то же время она подчеркнула, что все будет зависеть от выбора и действий людей.

Такое мнение она высказала в интервью "Телеграфу". По словам Марии, конкретных видений по поводу вопроса окончания войны у нее не было.

"Я до сих пор надеюсь, что война закончится в 2024 году. Но я не видела никаких видений об окончании войны. Пока не вижу видений — ничего ни подтверждать, ни опровергать не буду", — сказала она.

Также она объяснила, что предсказания на роковые события никогда не меняются. Это было ею проверено относительно смертей, которые сама ведьма предсказывала.

"Смерть пригожина я предсказала еще полгода назад. Если событие не роковое, а повседневное, все поменяться может. Все зависит от решения, выбора и действий людей. Не меняются события только связанные со смертью или рождением", — подытожила она.

Полный текст интервью читайте в материале "Телеграфа": "Я пока не чувствую смерти путина": ведьма Мария Тихая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил окончание войны до конца 2023 года. Однако это произойдет только при определенных условиях.