В россии придумали "ответку" США: путин сделал заявления о Черном море, ATACMS и переговорах с Украиной

Он назвал поставку дальнобойных ракет ошибкой США

После начала передислокацию кораблей Черноморского флота рф из Севастополя в Новороссийск, россия планирует начать постоянное патрулирование воздушного пространства в нейтральной зоне над Черным морем. Оно будет осуществляться самолетами МиГ-31 с ракетами "Кинжал".

Об этом на пресс-конференции по результатам визита в Китай заявил президент рф владимир путин. Он напомнил, что США разместили Средиземное море две авиационные группировки.

"Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую. Но, по моему поручению, военно-космические силы россии начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов", — заявил путин.

Также он прокомментировал поставки США Украине ракет ATACMS. путин уверен, что это якобы не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии фронта.

"Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию", — сказал кремлевский диктатор.

Кроме того, путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной. По его словам, для этого украинская сторона должна отменить декрет президента Украины Владимира Зеленского, который их запрещает.

"Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести россии стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября украинские войска атаковали аэродромы во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Для этих ударов были впервые применены дальнобойные ракеты ATACMS.