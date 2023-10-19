Били ракетами и дронами: все подробности ночной атаки по Украине

К сожалению, есть разрушения

В ночь на 19 октября противник нанес удары по Днепропетровской и Николаевской областям. Там зафиксированы прилеты. Также была атака вражеского БПЛА в Сумской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, поздним вечером 18 октября враг нанес ракетный удар по Павлограду.

Там зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте. Люди не пострадали.

Уже ночью враг наносил удары по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

"В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой вред они причинили – выясняют спасатели. Идет обследование пораженной местности. Без погибших и пострадавших", — уточнил он.

Уже утром наши защитник неба сбили ракету над Кривым Рогом.

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, около 00:55 враг нанес ракетный удар по Николаеву.

"В результате обстрела возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших", — уточнил он.

Ночью также было зафиксировано падение обломков "шахеда" в области, в результате чего загорелось складское здание.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что ночью беспилотник ударил по объекту инфраструктуры в Сумах. Никто не пострадал.

Напомним, что в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью.