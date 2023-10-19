Защитники Авдеевки получили партию FPV-дронов при содействии Favbet Foundation

Одно из специальных подразделений Национальной гвардии Украины получило партию из 10 FPV-дронов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Дроны-камикадзе поступили в распоряжение подразделения, участвующего в операции по обороне Авдеевки Донецкой области, позиции вокруг которой оккупанты массово штурмуют за последние 10 дней.

"Дроны пригодятся нашим защитникам для доставки зажигательных "подарков" оккупантам на Авдеевском направлении", — говорят в фонде.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.