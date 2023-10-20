Власти хотят разрешить несовершеннолетним работать во вредных условиях

В России намерены компенсировать нехватку рабочей силы в оборонном секторе, привлекая несовершеннолетних к работе на опасных производствах. Внести изменения в Трудовой кодекс предлагается, в частности, в Республике Татарстан.

Власти хотят разрешить несовершеннолетним россиянам в возрасте 16-18 лет работать во вредных условиях по срочному договору в связи с нехваткой кадров. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны ISW.

Председатель Комитета госдумы рф по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить части подростков работать на оборонных предприятиях. Чиновник аргументировал свое предложение дефицитом рабочей силы в отрасли, в том числе на авиастроительных заводах и в концерне "Калашников".

Стоит отметить, что именно в Татарстане расположен завод по производству беспилотников Shahed. Ранее средства массовой информации писали, что на этом предприятии работают студенты колледжа. Инициированные руководством республики изменения в трудовое законодательство позволят властям страны использовать детский труд для производства БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты продолжают атаковать города и села Украины иранскими БПЛА Shahed 136.