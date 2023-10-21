Война — день 605: оккупанты перебрасывают силы и несут "впечатляющие" потери под Авдеевкой

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 21 октября 2023 года. Российские оккупанты теряют опорно-взводные пункты и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, несут "по-настоящему впечатляющие" потери на Авдеевском направлении. И это не предел, поскольку Вооруженные силы Украины будут получать ATACMS до тех пор, пока не освободят оккупированные территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:35 В DeepState обновили карту боевых действий. Силы Обороны Украины имели частичный успех у Клищиевки. Враг имел частичный успех у Красногоровки.

Карта боевых действий в Украине к началу дня 21.10.2023

00:00 Ночь в Украине началась неспокойно, сообщали про взрывы в Кривом Роге, кроме того, есть угроза ракетных ударов и применения ударных беспилотников еще для ряда областей.

Информацию за 18 октября смотрите по ссылке: Война — день 602: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку

С данными за 19 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 603: оккупанты готовятся к новым штурмам Авдеевки, а у ВСУ успехи на юге

О том, что происходило 20 октября, читайте в материале: Война — день 604: ВСУ вдохновились получением ATACMS и имеют частичный успех на фронте