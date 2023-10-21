путину нужна хоть какая-то победа: военный рассказал, прекратятся ли штурмы Авдеевки

Армия оккупантов боится докладывать путину о своих неудачах на фронте

Российская армия не намерена прекращать наступление на Авдеевку. В ВСУ предполагают, что на этом направлении "игра продлится в долгую".

Такое мнение выразил в эфире телемарафона глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Авдеевка хорошо укреплена еще с 2014 года, но враг не прекращает попыток захватить город.

В Авдеевке долгое время строились укрепления и инженерные заграждения, и оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон смогут использовать для себя. Но попытки захватить город пока что безуспешны.

"Ну и конечно, что те силы и средства, которые они накапливали, которые забросили в первый раз в бой, не оправдали себя, следовательно, командование (рф, — ред.), ответственное на этом направлении, конечно, не может доложить путину о поражениях, поэтому они как бросали, так и будут бросать силы. Там, наверное, так похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать", — сказал он.

На сегодняшний день Авдеевка и Купянское направление одни из самых важных районов для врага. У россиян есть задача прорвать линию обороны ВСУ и именно в этих местах они хотят этого добиться.

Кроме того, путин требует от своей армии захватить полностью Донецкую и Луганскую области и выйти на их админграницы. Российскому президенту нужна хоть какая-нибудь победа на фронте.

"Те силы и средства, которые они накопили на Авдеевском направлении, их расчет был на то, что они обойдут Авдеевку с флангов, возьмут в окружение, захватят и покажут хоть небольшую, но "победу для путина", — добавил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россиян под Авдеевкой рекордные потери с начала года. Суточные потери оккупантов измеряются в тысячах человек.