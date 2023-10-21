В Украине назвали важное условие для прекращения огня при посредничестве Китая

В Украине считают, что россия потеряла свою независимость и вынуждена полагаться на Китай

Украина не намерена вести переговоры с россией до полного возвращения оккупированных территорий, что включает Крым. Поэтому вариант с прекращением огня при посредничестве Китая в Киеве не рассматривают.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью японскому изданию Kyodo, российская агрессия привела к серьезному ослаблению позиций москвы на мировой арене, поэтому теперь она во всем зависит от Китая.

"Не может быть никаких переговоров, пока россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что российский диктатор владимир путин является террористом и назвал его "современным Гитлером", который убил уже сотни украинских детей.

По его словам, сейчас сложно говорить, когда закончится война, но предположил, что коренное изменение ситуации произойдет после того, как в Украину прибудут западная боевая авиация.

Что касается ситуации в россии, то Данилов отметил, что москва потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, КНДР и Иран. При этом он подчеркнул, что прекращения огня при посредничестве Пекина не будет.

Как сообщалось ранее, ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, а оккупанты предпринимают новые попытки штурмовать Авдеевку, при этом неся рекордные потери.