Каждая — по 500 килограмм: враг выпустил рекордное количество авиабомб за сутки

Известно о разрушениях

За минувшие сутки враг выпустил по территории Херсонской области рекордное число авиабомб. Всего зафиксировано 36 пусков.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, в регионе есть пострадавшие.

"По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", — отметила она.

При этом Гуменюк добавила, что в целом, несмотря на масштабную воздушную тревогу ночью, активность врага была заметно снижена.

В Херсонской ОВА в то же время сообщили, что известно об одном пострадавшем.

"За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и общепит в Бериславском районе", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно россияне уронили авиабомбу в Новой Каховке.