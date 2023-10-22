Уничтожили почти десяток боевых машин в одном бою: в ВСУ показали яркое видео работы николаевских десантников

Наступление россиян обернулось крупными потерями

Николаевским десантникам в одном из боев удалось уничтожить сразу 5 танков и 4 боевых машины пехоты российских оккупантов.

Видеозаписью, на которой видно уничтожение российской техники в Донецкой области, поделилась пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем telegram-канале.

"На рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Чтобы добиться эффекта полной неожиданности, враг применил дымы. Разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огневое поражение по противнику", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что успешную операцию по уничтожению российских сил провели бойцы 79-й ОДШБ ВСУ.

Вместе с тем первый заместитель министра обороны Украины, генерал Александр Павлюк сообщил, что за последнюю неделю ВСУ ликвидировали более 6 тысяч оккупантов и 837 единиц вражеской техники.

Среди уничтоженной техники 133 танка и 269 боевых бронированных машин. Кроме того, российская армия недосчиталась 166 единиц ствольной и 12 единиц реактивной артиллерии.

Как сообщалось ранее, за последние дни ВСУ отбили очередное наступление россиян на Авдеевку и отбросили их с западной окраины Работино.