Уничтожили почти десяток боевых машин в одном бою: в ВСУ показали яркое видео работы николаевских десантников
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Наступление россиян обернулось крупными потерями
Николаевским десантникам в одном из боев удалось уничтожить сразу 5 танков и 4 боевых машины пехоты российских оккупантов.
Видеозаписью, на которой видно уничтожение российской техники в Донецкой области, поделилась пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем telegram-канале.
"На рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Чтобы добиться эффекта полной неожиданности, враг применил дымы. Разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огневое поражение по противнику", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что успешную операцию по уничтожению российских сил провели бойцы 79-й ОДШБ ВСУ.
Вместе с тем первый заместитель министра обороны Украины, генерал Александр Павлюк сообщил, что за последнюю неделю ВСУ ликвидировали более 6 тысяч оккупантов и 837 единиц вражеской техники.
Среди уничтоженной техники 133 танка и 269 боевых бронированных машин. Кроме того, российская армия недосчиталась 166 единиц ствольной и 12 единиц реактивной артиллерии.
Как сообщалось ранее, за последние дни ВСУ отбили очередное наступление россиян на Авдеевку и отбросили их с западной окраины Работино.